Столичная полиция разыскивает велосипедного вора

Полицейские столичного сектора Чеканы разыскивают молодого человека, который подозревается в краже велосипеда стоимостью 8000 леев.

Инцидент произошел 19 марта. Злоумышленник проник в жилой дом на улице Алеку Руссо, где украл оставленный без присмотра велосипед, причинив 45-летнему владельцу существенный материальный ущерб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до 32500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения, пишет aif.md.

Всех, кто узнал молодого человека на видео, просят сообщить об этом в полицию по номерам: 0 (22) 47 70 20 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется. В то же время столичная полиция призывает граждан тщательнее следить за своим имуществом и не оставлять его без присмотра.



