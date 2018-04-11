Гражданин Молдовы хотел провезти через границу пакет с марихуаной

Молдаванина с “полными карманами марихуаны” задержали в Румынии. Инцидент зафиксирован в канун Пасхи на таможенном пункте Рэдукэнень-Яссы.

Микроавтобус с итальянскими регистрационными номерами и с 24-летним гражданином Молдовы был задержан неподалеку от пограничного населенного пункта Горбан.

При проверке пограничники заметили, что молодой человек ведет себя взволнованно, в связи с чем насторожились. При тщательном обыске у него в кармане был обнаружен прозрачный пластиковый пакет с растительной массой оливково-зеленого цвета в виде побегов и соцветий.

Также у него было найдено металлическое устройство со следами растительного вещества на нем. На допросе молдаванин заявил, что ничего не знает о найденном у него веществе, однако владение металлическим приспособлением признал.

В результате проверки было установлено, что веществом является марихуана. Всего в пакете было 56 граммов наркотического вещества стоимостью около 1 тысячи долларов. В отношении гражданина Молдовы были предприняты законные действия, пишет aif.md.





