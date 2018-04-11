Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило

Некачественные материалы или нарушение технологий строительства: озвучены предварительные причины прорыва дамбы в Луховицком районе Подмосковья. Дороги, ведущие сразу к нескольким населенным пунктам, залило водой.

Кадры, снятые очевидцами: потоки воды разрывают конструкцию из металла, словно кусок картона. Тонны воды устремляются вниз по течению, унося с собой обломки временной дамбы.

В зоне подтопления оказались поселки Окское, Ловцы, Любичи и Слемские Борки. Автомобилисты встали перед естественным препятствием, дороги затопило, движение остановлено. Как стало известно, дамбу возвели временно для строительства новой плотины. По предварительной версии, она не выдержала напора воды из-за половодья, пишет vesti.ru

"Эта зона — это котлован, который должен был быть и так затоплен", — объясняет Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы".

Уровень воды в Оке за сутки поднялся почти на два метра. На место выехали спасатели.

"Никакой катастрофы нет, никакой угрозы нет, потому что буквально несколькими десятками метров ниже по течению установлена подпорная стенка, и дальше идет еще одна наша плотина. Соответственно, поток воды этими стенками гасится и дальше уже продолжает движение в свободном режиме", — объясняет Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы".

По словам руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы", территории, оказавшиеся в зоне аварии, подтапливало и раньше. Новая дамба как раз и должна обезопасить жилые поселки в сезон большой воды. Но, видимо, строительство, придется отложить до окончания паводка.