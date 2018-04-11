Реалити-шоу в душе: россиянин установил скрытую видеокамеру в общей ванной дома

Житель Тюмени тайком установил скрытую видеокамеру в общей душевой дома и подглядывал за своими соседями. Он считал это очень привлекательным занятием и попал под уголовную статью. Оказалось, что в общей душевой многоквартирного дома мужчина установил скрытую камеру наблюдения и снимал на видео все, что там происходит.

Сами жители об этом не догадываются. Они стали жертвами кибер-вуайериста. Молодой находчивый человек установил в общей душевой скрытую камеру и каждый вечер наслаждался пикантными видео.

Казалось бы, какое удовольствие наблюдать за "непрофессионалами" эротического кино в самых неприглядных позах? Изображать из себя красавиц в общественных душевых они явно не планировали. Но 33-летнему ценителю, по словам психологов, роскошные девушки в профессиональных студиях уже приелись. Ему подавай запретный плод!

"Есть такой момент: а вдруг меня найдут, а вдруг меня схватят за руку. Это когда человек воровал конфеты из комода и ждал, что у него будет полноправное наказание. Столько эмоций, столько энергии поднимается в этот момент", — поясняет врач-психотерапевт Анна Куликова.

Все детали фиксировали камеры с высоким разрешением. Куда и как утекали ролики, сейчас выясняют следователи. В подавляющем числе случаев — это высокодоходный бизнес. Как ни странно, желающих за деньги посмотреть на эротическое реалити-шоу хоть отбавляй, пишет vesti.ru

Замаскировать скрытую камеру в душевой или туалете — дело техники. А она в последнее время для этого дает все возможности. Устройства настолько крохотные, что предстать крупным планом в эротической саге можно даже всего лишь нагнувшись к раковине, чтобы умыться.

В ближайшее время следователи изучат все ролики авторства тюменского наблюдателя и завершат расследование. А суд решит, сколько лет сокамерники будут иметь в соседях любителя подглядывать.