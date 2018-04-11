Шампур к бою: охрана подмосковной "Пятерочки" устроила кровавую битву с ворами

Обнаруженный на выходе из люберецкого супермаркета рюкзак с украденными продуктами стал поводом для кровавой драки между агрессивными посетителями и напористыми охранниками "Пятерочки". Расположившиеся по сторонам от "ринга" покупатели сняли на видео стычку противников.

Двухсерийный" конфликт произошел днем 9 апреля в магазине на улице Попова, когда двое крепких молодых людей попытались пронести мимо кассы прикарманенные товары.

У дверей их уже ждали охранники, отследившие воришек по камерам наблюдения. Предложение открыть рюкзак и вернуть продукты по-хорошему клиенты восприняли как оскорбление и ринулись в бой, но явно переоценили свои силы — после крепкого удара один из приятелей осел на пол, а когда поднялся, то уронил стойку.

Тем временем его товарищ держал оборону и успешно отбивался от наседавших сотрудников "Пятерочки".

Кулаками и ногами дело не ограничилось — охранники сначала метнули в противника продуктовую тележку, а затем напали на него с позаимствованным в торговом зале шампуром. Несмотря на травмы — у кассы образовалась лужа крови, — зачинщикам конфликта удалось скрыться, прихватив с собой и рюкзак с продуктами, пишет vesti.ru

Однако на этом история не закончилась: примерно через полчаса они вернулись с подкреплением, но зашли не в сам магазин, а подсобку. На сей раз преимущество было на их стороне, поскольку в руках у жаждавших возмездия был по меньшей мере один травматический пистолет. Вендетта ограничилась коротким разговором и двумя пулями, выпущенными в обидчика, только вот далеко уйти хулиганам не удалось — всех пятерых задержали на улице недалеко от "Пятерочки".

О состоянии пострадавшего охранника магазина ничего не сообщается.