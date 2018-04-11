Житель Челябинска поставлял собачье мясо в общепиты

В Челябинске волонтёры отобрали у живодёра труп убитой им собаки, когда он вернулся на место преступления. Мужчина заявил, что собирался сделать из животного шашлык и съесть его. При этом он отметил, что раньше якобы сотрудничал с заведениями общественного питания города, где готовят шаурму.

С его слов, у него более ста убитых собак, — рассказала волонтёр Юлия Хамзина местному порталу "Первый областной". — Конкретно эту собаку он якобы получил в виде расплаты за какие-то работы.

Как пишет life.ru, порода убитой собаки — маламут. Зоозащитники предполагают, что её могли потерять хозяева, поэтому намерены найти их. Тело животного отправлено на экспертизу.