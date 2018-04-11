Закодированным алкоголикам поставят под кожу чип

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего создали чип, который будет следить за состоянием крови человека. Изобретение можно будет использовать для контроля за алкоголезависимыми, говорится в исследовании.

Чип имеет габариты 0,85 х 1,5 мм, его можно будет внедрить под кожу с помощью обычного шприца. Внутри чипа содержится фермент алкогольоксидаза, с помощью которого можно будет определить по химической реакции наличие алкоголя в крови. Как только реакция будет зафиксирована, чип отправит информацию на компьютер, что пациент употреблял спиртное.

Как пишет life.ru, миниатюрное устройство не нуждается в собственном аккумуляторе: оно потребляет 970 нановатт энергии и может питаться от носимого гаджета (например, умных часов).