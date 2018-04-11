Младенец чудом выжил после того, как его бросили в канализацию с муравьями

Малышку нашла 63-летняя Шармейн Киви во время прогулки с собакой. Её питомец начал лаять на водосток, и женщина услышала звук, похожий на мяуканье. Подойдя поближе, она поняла, что это плач младенца.

"Я искренне верю, что найти малышку мне было предназначено Богом. Обычно я выгуливаю собаку в другом месте", рассказывает Шармейн Киви.

Испуганная Шармейн начала искать помощи и остановила проезжавший мимо автомобиль. Вместе с 60-летним Вильеном они ломом отодвинули тяжёлую бетонную плиту, которая прикрывала канализацию.

Мужчине пришлось спуститься в яму около двух метров высотой, полную красных муравьёв. Там на ледяном бетонном покрытии он и увидел новорождённую.

Девочку аккуратно достали из ямы и позвонили в экстренные службы. У малышки было диагностировано переохлаждение, и врачи на месте оказали ей первую помощь. Затем ребёнка доставили в больницу для экстренного лечения, пишет life.ru

Пресс-секретарь местного министерства здравоохранения сообщила, что у младенца даже не была обрезана пуповина. И хотя спасённая девочка страдает рядом респираторных заболеваний, ей повезло, что её не съели муравьи.