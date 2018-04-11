Появилось первое видео с Юлией Скрипаль после выздоровления

Британские СМИ обнародовали первое видео с Юлией Скрипаль после её выздоровления. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, что дочь бывшего полковника ГРУ покидает медицинское учреждение в сопровождении вооружённой охраны.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль покинула больницу ещё 9 апреля и её доставили в некое "безопасное место". Её отец Сергей Скрипаль при этом продолжает находиться под наблюдением врачей. Как выяснилось позднее, её перевели в госпиталь на военной базе, пишет life.ru

Напомним, в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Москву в причастности к этому инциденту, но в России эти обвинения категорически отвергают.