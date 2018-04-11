Киркоров устроил жаркие танцы с Бузовой прямо на парковке

Телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram видео, на котором страстно танцует с Филиппом Киркоровым под его новую песню "Цвет настроения синий".

Видеоролик девушка скромно подписала строчкой из песни Киркорова: "Да, она сейчас звезда".

За несколько часов своеобразный клип собрал почти три миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Отметим, что на YouTube новая песня Филиппа Киркорова не набрала такого количества просмотров за целый месяц.

Мнения пользователей Instagram традиционно разделились — часть из них одобрила необычный творческий союз, другие же призвали Ольгу Бузову вести себя скромнее.