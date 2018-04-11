IKEA выпустила первую аудиоколонку

Шведский производитель мебели IKEA выпустил необычный для себя продукт — переносную аудиколонку. Девайс под названием Eneby воспроизводит музыку через Bluetooth.

Переносная колонка имеет квадратную форму и оснащена ручками для переноски. Кроме соединения по Bluetooth, воспроизводить музыку можно через 3,5-мм кабель, входящий в комплект. Eneby доступна в двух вариантах — за $49 (20х20 см) и $89 (30х30). При желании дополнительно к колонкам можно приобрести подставки, пишет life.ru

Динамики устройства можно прикрыть чёрной или серой тканевыми заглушками. Есть возможность приобрести несколько колонок и собрать из них полноценную аудиосистему. Пока Eneby невозможно приобрести онлайн, гаджет продаётся только в магазинах торговой сети.