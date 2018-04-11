Все киоски в парке "Долина роз" будут снесены

Деятельность всех экономических агентов в парке «Долина роз» будет приостановлена, согласно распоряжению Сильвии Раду.

Согласно документу, будут снесены и эвакуированы все киоски, передвижные торговые точки (палатки, вагончики, холодильники) и услуги, предоставляемые на территории зоны отдыха и развлечений.

Экономические агенты должны эвакуировать за свой счет торговые точки до 13 апреля, в случае отказа подчиниться указаниям мэрии Кишинева, все торговые точки будут эвакуированы принудительно до 25 апреля. Кроме того, будут снесены деревянные беседки, установленные без разрешения одним из экономических агентов в парке «Долина роз».

Также были запрещены выдача схем расположения, коммерческая деятельность и предоставление любого вида услуг до разработки концепции по расположению передвижных коммерческих единиц в зонах отдыха и развлечений в секторе Ботаника, сообщает МОЛДПРЕС.

В то же время, подразделения мэрии начнут работы по благоустройству парка. Будут восстановлены площади газона, а также посажены деревья и кустарники. В парке будет восстановлено общественное освещение и отремонтированы пути доступа, а также протестированы технически и отремонтированы устройства, находящиеся в парке развлечений для детей по ул. Трандафирилор.

Врио генерального мэра столицы Сильвиа Раду потребовала в середине марта эвакуировать сотни киосков в Кишиневе, которые не работают, были заброшены экономическими агентами или не имеют необходимые документы для работы. Решение относится, в том числе и к ряду коммерческих единиц, расположенных в парках столицы. По данным примэрии столицы, в настоящее время в Кишинэу установлены более 3 000 киосков, в том числе на рынках.