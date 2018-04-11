С 7 мая в Кишиневе заработает новый троллейбусный маршрут до Сынждеры

Мэрия Кишинева сегодня объявила об открытии 7 мая новой троллейбусной линии до города Сынждера.

Как сообщили местные власти, по новой линии общественного транспорта будет курсировать троллейбус №31.

Как сообщает МОЛДПРЕС, первая остановка нового троллейбуса будет ул. 31 Августа, далее он будет следовать по улице Пушкина, проспекту Штефана чел Маре, бульвару Негруцци, бульвару Гагарина, Мунчештскому шоссе до города Сынждера.

Обратно троллейбус будет курсировать по следующему маршруту: город Сынждера – Мунчештское шоссе – бульвар Гагарина – бульвар Негруцци – проспект Штефана чел Маре – ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул. 31 Августа.

Пресс-секретарь примэрии Вадим Брынзанюк уточнил, что решение об открытии новой троллейбусной линии было принято после поступления запросов от жителей Сынджеры. «По маршруту №31 будут курсировать пять троллейбусов с аккумуляторами», - сказал он.

В настоящее время в Кишинэу насчитывается 23 троллейбусных линии.