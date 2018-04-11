Во Франции истребитель случайно сбросил бомбу на завод

Во Франции истребитель Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод, сообщает France Bleu.

Инцидент произошел во вторник в департаменте Луара. Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. При этом два человека пострадали.

"Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов", — рассказал один из очевидцев.

РИА Новости. По словам представителя французских ВВС полковника Оливье Село, упавший на завод боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса, пишет

Инциденты, подобные тому, который произошел в Ножан-сюр-Верниссон, случаются "исключительно, очень и очень редко", подчеркнул военный. Ведется расследование.





