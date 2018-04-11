Кишиневский окружной избирательный совет зарегистрировал первых кандидатов на досрочных выборах мэра столицы. Начинать избирательную гонку могут Василий Костюк от партии "Демократия дома", председатель ППДП Андрей Настасе, выдвиженец партии "Наш дом - Молдова" Александр Рошко, Регина Апостолова от Партии Шора и либерал Валерий Мунтяну.
О намерении участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов объявили Майя Лагута, Сергей Тофилат, Виорел Штирбу и Сильвия Раду. Для регистрации им необходимо собрать по 16 тысяч подписей в свою поддержку.
Накануне документы на регистрацию в качестве кандидата подал социалист Ион Чебан.
Между тем выдвиженец от Партии народного единства Константин Кодряну представил свою программу. Он организовал выступление в сквере Европы. Поддержать его, помимо однопартийцев, прибыли официальные лица из Румынии
"В первую очередь, я обещаю, и заверяю всех пенсионеров Кишинева, что они будут получать финансовую помощь. Пособия для детей от рождения до 18 лет, для всех, у кого уже есть румынское гражданство. Создание 20 социальных столовых", - cказал выдвиженец в кандидаты от ПНЕ Константин Кодряну.
Документы для регистрации кандидатов на досрочных местных выборах можно подавать до 19 апреля. Голосование состоится 20 мая - в Кишиневе, Бельцах и еще пяти населенных пунктах.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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telegraph.md