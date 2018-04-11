Окружной избирательный совет зарегистрировал первых кандидатов на пост мэра столицы

Кишиневский окружной избирательный совет зарегистрировал первых кандидатов на досрочных выборах мэра столицы. Начинать избирательную гонку могут Василий Костюк от партии "Демократия дома", председатель ППДП Андрей Настасе, выдвиженец партии "Наш дом - Молдова" Александр Рошко, Регина Апостолова от Партии Шора и либерал Валерий Мунтяну.

О намерении участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов объявили Майя Лагута, Сергей Тофилат, Виорел Штирбу и Сильвия Раду. Для регистрации им необходимо собрать по 16 тысяч подписей в свою поддержку.



Накануне документы на регистрацию в качестве кандидата подал социалист Ион Чебан.



Между тем выдвиженец от Партии народного единства Константин Кодряну представил свою программу. Он организовал выступление в сквере Европы. Поддержать его, помимо однопартийцев, прибыли официальные лица из Румынии



"В первую очередь, я обещаю, и заверяю всех пенсионеров Кишинева, что они будут получать финансовую помощь. Пособия для детей от рождения до 18 лет, для всех, у кого уже есть румынское гражданство. Создание 20 социальных столовых", - cказал выдвиженец в кандидаты от ПНЕ Константин Кодряну.



Документы для регистрации кандидатов на досрочных местных выборах можно подавать до 19 апреля. Голосование состоится 20 мая - в Кишиневе, Бельцах и еще пяти населенных пунктах.



