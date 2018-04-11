Москвичке вместо евро обменяли миллион рублей на купюры "банка приколов"

Москвичке, которая собиралась купить евро на 1 миллион рублей, в помещении обменного пункта подсунули купюры из "банка приколов".

"Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу, чтобы обменять 1 миллион рублей на евро. Там к ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег", — сообщили в полиции.

По данным МВД, 52-летняя женщина передала мужчине паспорт и деньги, которые он пересчитал и положил в лоток для обмена. После этого, по словам москвички, "начальник пункта обмена" вышел из кассы. Уже на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из банка приколов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере". Материальный ущерб оценен в 1 миллион рублей. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, пишет РИА Новости

Рубль с начала этой недели быстро слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей, соответственно, после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.







