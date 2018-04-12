Очередня ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в Управлении образования

Тревога об угрозе взрыва в Управлении образования, молодежи и спорта на Ботанике оказалась ложной. Минувшим вечером неизвестный сообщил в службу 112, что здание заминировано. На место прибыли сапёры и спасатели. Однако после нескольких часов работы они ничего так и не обнаружили.

"Зону оцепили, в том момент в здании была только женщина-сторож. Во время проверки саперы не обнаружили подозрительные или взрывчатые вещества. Сейчас собираем доказательства для уголовного дела по статье 281", - cказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.



Местные жители говорят, что уже привыкли к ложным тревогам, и не боятся.



Если нарушителя поймают, ему грозит до 42 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.

Напомним, это уже третья ложная тревога на этой неделе. Во вторник неизвестный заявил о взрывчатке в центральном офисе Кишиневского суда, а в среду поступило сообщение, что заминирован один из банков по проспекту Штефана чел Маре.







