Накануне вручили премии в области медицины

Лучших врачей, директоров медучреждений, неправительственне организации и журналистов чествовали накануне в рамках Гала-премии в области здравоохранения. Победителей определили в 11 номинациях. 90-летнего хирурга Евгения Маломана наградили "За медицинскую карьеру".

"Врач обязан выполнять свой долг всю жизнь. И сегодня хирург должен руководствоваться девизом романских и греческих ораторов: непоколебимо идти вперед!", - сказал хирург Евгений Маломан.



Отметили наградой и лучшую бригаду скорой помощи. Врачи работают бок о бок уже 24 года.



"Самое трудное для нас - это время от получения вызова до прибытия на место. Мы переживаем, чтобы не упустить самый важный момент", - cообщила врач бригады скорой помощи Прасковья Малецкая.



"Я должен доставить бригаду к пациенту за 5-7 минут", - cказал водитель скорой помощи Еким Мартолог.



Премировали и бригаду семейных врачей из села Кишкэрены Сынджерейского района.



"Обещаем и дальше быть рядом с нашими пациентами и улучшать качество медицинских услуг", - заявила врач из Кишкэрен Елена Кэрэуш.



Лучшим журналистом, который освещал работу врачей и ситуацию в здравоохранении, признали репортера Ирину Ленкэуцан.



"Я работала даже будучи беременной. Выезжала на места, рассказывала о медицинской системе в стране. Видимо, это понравилось и врачам, и министерству", - сказала репортёр Canal 3 Ирина Ленкэуцан.



Глава минздрава Светлана Чеботарь поблагодарила врачей за ежедневный труд.



"В системе здравоохранения работают ценные люди, профессионалы, которые, несмотря на трудности, носят белый халат с достоинством. Они самоотвержены и преданы своему делу. Спасибо им за это!", - заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



Присутствовал на Гала-представлении и премьер Павел Филип.



"Мы должны оказывать качественные медицинские услуги. Мы должны обеспечить качественные и комфортные условия работы. И, конечно, мы должны обеспечить вам зарплату, которую вы заслуживаете", - cказал Павел Филип.



Мероприятие прошло в пятый раз.



Citește mai mult: https://ru.publika.md/nakanune-v-stolice-proshla-gala-premiya-v-oblasti-zdravookhraneniya_2153018.html#ixzz5CRYQuklN

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook