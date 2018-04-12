Дело об убийстве в Новоаненском районе передали в суд

Прокуроры передали в суд дело об убийстве в селе Пухэчень Новоаненского района. В нём фигурируют четверо подозреваемых.

По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчины убили односельчанина, сожгли его тело, а затем закопали его останки в разных местах. Одного из них обвиняют в убийстве, остальные проходят как соучастники.

Известно, что главный подозреваемый ранее уже был судим. Теперь ему грозит до 20 лет заключения, его сообщникам - до трёх лет.