Сильвия Раду собирает подписи для регистрации на местных выборах: палатки установили во всех секторах города

Сотни человек выразили поддержку исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду в первый же день её кампании по сбору подписей, необходимых для регистрации на местных выборах. Накануне градоначальница лично встретилась с горожанами.

Люди говорят, что с тех пор как Сильвия Раду возглавила мэрию, дела в городе пошли на лад.



Сама градоначальница считает, что городу нужен независимый менеджер, а не политик в кресле мэра. Она уверена, что наберет необходимое количество подписей в поддержку своей кандидатуры.



"Уверена, что у нас получится, если люди хотят независимого мэра, который будет представлять их интересы, а не политических партий. Думаю, постепенно город изменится, и жители Кишинева будут гордиться самым зеленым и красивым городом в регионе", - cказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Сильвию Раду поддерживают 60 волонтеров, а также её родные.



"Я рядом, чтобы поддержать ее во всём. Есть домашняя работа, которая больше лежит на мне, дети. Я знаю ее силы и амбиции, уверен, что мы пройдем и этот этап", - cообщил супруг Верджилиу Раду.



Палатки для сбора подписей установили во всех секторах города. Сильвию Раду назначили исполняющей обязанности мэра Кишинева в начале ноября прошлого года. С 2008 по 2015 она возглавляла компанию Gas Natural Fenosa, а в 2016 участвовала в президентских выборах как независимый кандидат.



