Мощный снегопад обрушился на Сахалин. ВИДЕО

Зима вернулась сразу в несколько российских городов. Мощный снегопад накрыл Сахалин. Жителям полуострова приходится вооружаться лопатами, чтобы добраться до своих автомобилей.

На дорогах нулевая видимость, уже десятки аварий. На трассе в Новоалександровске перевернулся автобус.

Там же занесло многофотонную фуру, она полностью перекрыла проезжую часть. Похожая ситуация и в Ульяновске. Пронизывающий ветер сбивает с ног, а снег засыпает городские улицы, сообщает ren.tv

В разных регионах России спасатели борются с последствиями паводка. В Саратовской области, где из-за паводков под воду уходит город Аткарск, подтоплены две сотни домов. Жителей массово эвакуируют. В Воронежской области размывает поселки в Аннинском районе. Такого там не видели последние тридцать лет. Вода полностью покрыла дороги, размыла поля.

В Алтайском крае паводком размыло участок трассы Топчиха — Фунтики. Движение там перекрыто. Под воду в регионе ушли больше двадцати автомобильных мостов.

Не допустить удара стихии сейчас пытаются в Башкирии и Тыве. Военные саперы взрывают лед на реках Белая и Енисее.