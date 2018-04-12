Сборщика металлолома насмерть придавило стеной в России

Стены одноэтажного теплично-парникового хозяйства в Омске обрушились на троих мужчин, собиравших металлолом. В результате случившегося один из них погиб, двое были госпитализированы, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 12 апреля. Трое мужчин проникли на территорию производственного здания и, чтобы похитить металл, стали разбирать его конструкцию. Однако совершить задуманное преступление не удалось: сборщиков металлолома придавала стена, пишет life.ru.

Один из них скончался на месте, другие были доставлены в больницу. После смерти мужчины следователи начали проверку.