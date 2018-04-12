В Фалештах восстановят старый водопровод

В ближайшие два года в Фалештах восстановят старый водопровод, который тянется из Таксобен. Его длина 22 километра. Ремонтные работы в самом разгаре. Сейчас воду в городе дают по графику. А некоторые местные жители по старинке пользуются колодцами.

"В Фалештском районе проблема с качественной водой существует уже много лет. Она не отвечает нормам", - cказала председатель Фалештского района Ираида Бынзарь.



Шесть лет назад в Таксобенах построили насосную станцию. Но она не работала, из-за того что проржавели трубы. Теперь их меняют на новые, пластиковые.



"Специалисты провели техническую экспертизу, сказали, что трубы хорошие, а когда мы подали воду, они лопнули. Из 22 километров железных труб уже заменили 18", - cообщил менеджер проекта Дмитрий Ротару.



"Устанавливаем трубы. Они тянутся от Таксобен прямо к Фалештам, чтобы там была вода", - сказал технический директор строительной компании Вячеслав Борхоман.



На завершение реабилитации водопровода выделят 20 миллионов леев.



Общий бюджет проекта - почти сто миллионов леев. Деньги выделили правительство и местные власти.





