В Новой Зеландии запретили искать новые месторождения нефти в море

Правительство Новой Зеландии запретило поиски новых месторождений нефти и газа в море. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

«Мы оберегаем будущие поколения от пагубных последствий изменения климата», — цитирует ее газета The New Zealand Herald.

Министр энергетики и природных ресурсов Меган Вудз уточнила, что запрет не подразумевает отзыва ранее выданной лицензии на геологоразведку, которая, по ее словам, может продолжаться до 2030 года, пишет iz.ru.

Представители оппозиции, в свою очередь, раскритиковали решение правительства, назвав его «экономическим вандализмом», так как нефтегазовые компании «создают тысячи рабочих мест» и ежегодно пополняют бюджет страны.