Карту с советскими военными объектами на Кубе продали на аукционе в США

Карту с советскими военными объектами на Кубе, которая принадлежала президенту Джону Кеннеди, продали на аукционе в США за $113,3 тыс. Этот лот стал самым дорогим на торгах «Автографы и раритеты».

Аукцион RR Auction длился неделю и завершился накануне. Официальные результаты объявят 12 апреля.

На торгах также были представлены рукописи президента Джорджа Вашингтона и его супруги, писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джорджа Оруэлла, пишет iz.ru.

Карта Кеннеди содержит информацию о советских военных объектах на Кубе в разгар карибского кризиса. На ней, в частности, отмечено расположение авиации, баллистических ракет, а также ядерных хранилищ. Раритет с двумя листами пояснительных заметок маркирован грифом «Секретно».