В сквере Кафедрального собора появился ковёр из цветов. ФОТО

В сквере Кафедрального собора появился национальный ковёр из цветов. На его создание ушло свыше 200 тысяч растений. Ковёр пробудет там до следующего вторника. Затем цветы используют для обустройства клумб в столичных парках и скверах. С инициативой выступила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

"Это моя идея. Я видела такие фестивали в Европе, и подумала, что было бы красиво, чтобы такая традиция была и у нас в Кишинёве. Чтобы мы создавали такие исконно молдавские ковры", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Цветочный ковёр обошёлся властям в миллион 800 тысяч леев.







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