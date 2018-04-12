Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу".
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года. Стороны также договорились об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС, пишет interfax.com.ua.
"Собеседники высказались за скорейшее завершение переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам приднестровского урегулирования. Президент Украины поблагодарил молдавскую сторону за помощь в оздоровлении на территории Молдовы украинских детей из Донбасса", - говорится в сообщении.
Глава кабмина Молдовы находится с визитом в Киеве. Он примет участие в Форуме безопасности, который намечен на 12 и 13 апреля. На нём обсудят региональные проблемы, энергетическую безопасность, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Также планируется подписание двусторонних соглашений об укреплении сотрудничества в транспортной сфере. Форум безопасности в Киеве проводится ежегодно с 2007 года по инициативе фонда "Открой Украину" бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md