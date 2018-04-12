Темнокожий трансгендер пытается стать "ангелом" Victoria’s Secret

Американская модель-трансгендер Ленья Блум заявила о своем желании стать "ангелом" бренда белья Victoria’s Secret. Несмотря на тот факт, что компания еще ни разу не сотрудничала с темнокожими моделями-трансгендерами, девушка полна решимости. Об этом пишет The Metro.

На своей Twitter-странице девушка опубликовала пост со снимками себя в купальнике. "Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret", - отметила она в комментарии. За несколько дней пост манекенщицы собрал 90 тысяч лайков и 27 тысяч репостов, пишет korrespondent.net Девушка также отметила, что среди крупных компаний считается риском приглашать к сотрудничеству цветных трансгендеров. Это, по ее мнению, является неоправданным.

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