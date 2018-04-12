Bloomberg: Google покупает часть бизнеса Nokia

Компания Google ведет переговоры о покупке части бизнеса компании Nokia, чтобы провести скоростной интернет в самолеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Google интересуют активы финской компании, связанные с технологиями обеспечения широкополосного доступа (ШПД) на борту самолетов. По информации источников, Google разрабатывает проект по созданию более быстрых сетей Wi-Fi в самолетах.

Компании находятся уже на завершающей стадии переговоров и в ближайшее время могут объявить о сделке, но также и не исключают вероятность ее срыва, отмечает агентство.

Nokia LTE A2G – система сотовой связи, которая позволяет подключить самолет к наземной базовой станции напрямую, тем самым обеспечив стабильное соединение с Wi-Fi, пишет korrespondent.net

Провести на бортовой самолет интернет было проблематично в течение многих лет. Также эти услуги являются весьма не дешевыми. Подписание контракта с Nokia, компании Google даст возможность не только заработать, но и расширить спектр предоставляемых услуг.