Украина снизила транзит нефти в Европу

Транзит нефти через территорию Украины в страны Европы в январе-марте 2018 года сократился на 7,6% (на 265,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Укртранснафты в четверг, 12 апреля.

По расчетам Интерфакс-Украина, объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-марте-2018 увеличился на 35,9% (на 132,5 тыс. тонн) – до 501,5 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 170,4 тыс. тонн).

Таким образом, в январе-марте 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (3,7 млн тонн) составила 86,5%, доля перекачки на НПЗ страны – 13,5%.

В марте 2018 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 12,8% (на 159,8 тыс. тонн) по сравнению с мартом-2017 – до 1 млн 89,9 тыс. тонн, а прокачка на НПЗ страны возросла на 21,5% (на 32,8 тыс. тонн) – до 185,1 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light – 64,3 тыс. тонн).

Напомним, в январе-феврале 2018 года Украина увеличила импорт нефти на треть – до 150 тысяч тонн. Большая часть сырья поступила из Азербайджана.