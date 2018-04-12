Скандальный Кевин Спейси находится под следствием

Голливудский актер Кевин Спейси, который оказался с центре громкого секс-скандала, в настоящее время находится под следствием. Об этом пишет CNN.

По информации издания, дело актера было передано в прокуратуру. Ее представители уже приступили к расследованию. Однако детали дела пока не разглашаются, пишет korrespondent.net

Известно, что скандал вокруг известного актера разгорелся в октябре 2017 года. Тогда его обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Репп. По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел в 80-х годах, когда мужчина был несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что актера Кевина Спейси обвинили в изнасиловании. Иск на артиста подал его британский коллега.