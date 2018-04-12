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Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока — 2"
// фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
12:33, 12 Apr 2018
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Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG.

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился. 

Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде.

В Финляндии пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра.

Первое разрешение Хельсинки выдал 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия.

Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения на возведение газопровода в других странах: России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.






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