Под слоем вечной мерзлоты в Канаде нашли суперсоленые озера

В Канаде под слоем вечной мерзлоты обнаружены два суперсоленых озера. Об этом сообщает CBC News в четверг, 12 апреля.

Ученые из университета Альберты установили, что вода в этих озерах находится на глубине 550-750 метров под слоем льда и может иметь соленость, которая в четыре-пять раз превышает океанскую, пишет korrespondent.net

Если эта информация подтвердится, то озера станут единственными в мире подледовиковыми солеными водоемами. В настоящее время ученым известно о нескольких сотнях подледовиковых озер, но все они – пресноводные.

Ученые отмечают, что если в воде озер найдут микробы, то это будет означать, что они могли развиться без связи с атмосферой. Они считают, что условия в таких водоемах могут напоминать окружающую среду на спутнике Юпитера – Европе – который имеет железное ядро и океан, скрытый подо льдом.