В Южной Корее столкнулись два судна, есть жертвы

Три человека погибли при столкновении у берегов Южной Кореи сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейской рыболовной шхуны. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.

Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на шхуне 2007-Ёнхын находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.

Как сообщает korrespondent.net, на сухогрузе пострадавших нет.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.