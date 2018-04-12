На аукционе Drouot в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1,4 млн евро (2,2 млн долл.). Как сообщает Business Times, иностранец приобрел два скелета динозавров: Диплодока и Аллозавра.
Гражданство покупателя неизвестно.
Скелет Диплодока составляет 12 метров в длину, Аллозавра - 3,8 м. Эти виды динозавров обитали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки, пишет korrespondent.net
Как отмечает СМИ, сейчас стало модно приобретать на аукционах скелеты динозавров. Поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.
Ранее палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что воскресить динозавров по остаткам найденного в их костях белка не представляется возможным.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md