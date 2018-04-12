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На аукционе продали скелеты динозавров за два миллиона долларов
// фото: International Business Times
12:43, 12 Apr 2018
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На аукционе Drouot в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1,4 млн евро (2,2 млн долл.). Как сообщает Business Times, иностранец приобрел два скелета динозавров: Диплодока и Аллозавра.

Гражданство покупателя неизвестно.

Скелет Диплодока составляет 12 метров в длину, Аллозавра - 3,8 м. Эти виды динозавров обитали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки, пишет korrespondent.net

Как отмечает СМИ, сейчас стало модно приобретать на аукционах скелеты динозавров. Поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.

Ранее палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что воскресить динозавров по остаткам найденного в их костях белка не представляется возможным.




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