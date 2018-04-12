Во Львовской области нашли 178 боеприпасов времен Второй мировой

В пгт Брюховичи Львовской области нашли 178 единиц взрывоопасных предметов. Боеприпасы обнаружили на территории бывшей воинской части на ул. Независимости, 49, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Среди опасных находок 35 артиллерийских снарядов 75 мм и 143 артиллерийских снаряда 120 мм.

Территория принадлежит Минобороны Украины и расположена в 800 м от жилых домов, пишет korrespondent.net

Также в Золочевском районе обнаружили фугасную авиабомбу, ручную гранату Ф-1, артиллерийский снаряд. Фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 времен Второй мировой войны обнаружили в с. Белый Камень на расстоянии 2 км от жилых домов. В тот же день ее уничтожила пиротехническая группа спеццентра ГСЧ Украины.

Все остальные найденные боеприпасы специалисты обезвредят в ближайшее время.