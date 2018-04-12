В Норвегии найден необычный средневековый игральный кубик

Обычно на гранях игрального кубика стоят точки, обозначающие цифры от 1 до 6. Но на этом кубике две четверки и пятерки вместо единицы и двойки. Поэтому ученые думают, что кубик принадлежал мошеннику.

Кубик был обнаружен на раскопках средневекового города неподалеку от Бергена — по предварительным оценкам, ему около 600 лет. Игральные кости часто находят на раскопках, но мошеннические найдены впервые, пишет moya-planeta.ru.

Азартные игры были запрещены в Бергене в 1276 году, сообщает LiveScience. Кубик найден в районе улицы XV века, где было много пабов и таверн, очевидно, что в этих местах запрет часто игнорировали. Видимо, мошенник выкинул его, чтобы не быть пойманным.