За ночь c ведром вместо туалета, без кровати, окон и дверей посетители готовы платить £450 и ставят высокие оценки.
Вы бы заплатили бы £450 за ночь, чтобы спать на тканевом навесе на отвесной скале? Альпинист предлагает отважным отдыхающим «комнату», которая подвешена на 18 м над Ла-Маншем в Дорсете, Великобритания.
Это идея скалолаза Эдди Янга, который говорит, что людям «не хватает в жизни приключений и высоты». Эдди уверяет, что по сравнению с обычными походами его условия очень комфортны, ведь у людей не заболит спина, как бывает при сне на жесткой земле.
Посетители спускаются по веревочной лестнице на натянутую платформу. Местный ресторан собирает для них корзину для пикника, которую опускают на веревке. Конечно, гости постоянно пристегнуты к страховке, пишет moya-planeta.ru.
Ну а если надо воспользоваться туалетом, то только подниматься вверх или ведро. Пока всего шесть человек были достаточно храбры и достаточно богаты, чтобы попробовать необычную услугу. И все они остались настолько довольны, что у подвесного отеля рейтинг 5 звезд в Trip Advisor.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md