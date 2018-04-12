«Oтель» без удобств, но с экстримом получил высший рейтинг

За ночь c ведром вместо туалета, без кровати, окон и дверей посетители готовы платить £450 и ставят высокие оценки.

Вы бы заплатили бы £450 за ночь, чтобы спать на тканевом навесе на отвесной скале? Альпинист предлагает отважным отдыхающим «комнату», которая подвешена на 18 м над Ла-Маншем в Дорсете, Великобритания.

Это идея скалолаза Эдди Янга, который говорит, что людям «не хватает в жизни приключений и высоты». Эдди уверяет, что по сравнению с обычными походами его условия очень комфортны, ведь у людей не заболит спина, как бывает при сне на жесткой земле.

Посетители спускаются по веревочной лестнице на натянутую платформу. Местный ресторан собирает для них корзину для пикника, которую опускают на веревке. Конечно, гости постоянно пристегнуты к страховке, пишет moya-planeta.ru.

Ну а если надо воспользоваться туалетом, то только подниматься вверх или ведро. Пока всего шесть человек были достаточно храбры и достаточно богаты, чтобы попробовать необычную услугу. И все они остались настолько довольны, что у подвесного отеля рейтинг 5 звезд в Trip Advisor.