Названы сроки публикации первой книги Толкина о Средиземье

Сын известного британского писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер Толкин намерен опубликовать первую книгу своего отца - Падение Гондолина. Об этом пишет The Guardian.

Издательство HarperCollins отмечает, что книга повествует о загадочном городе, который был уничтожен темными силами. Данная книга является первой историей мира Средиземья. Впоследствии ее продолжили Хоббит и Властелин колец.

Книгу Толкин написал, находясь в больнице. В ней впервые появляются уже знакомые читателю персонажи, как орки и балроги.

Как сообщает korrespondent.net, книга должна появиться на прилавках в августе 2018 года.

Известно, что в мае 2017 года была опубликована еще одна книга Толкина о мире Средиземья - Берен и Лютиэн. Ее сюжет повествует о событиях, предшествующих тем, которые изложены в Хоббите.