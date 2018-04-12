Сибиряк, выигравший в лотерею, не заплатил налог и стал фигурантом дела

Уголовное дело завели на жителя Красноярского края, не заплатившего налог с 10 миллионов рублей выигрыша в лотерею, сообщается в Telegram СК РФ.

Как заявляет следствие, мужчина выиграл в 2014 году более 10 миллионов рублей, однако уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей, пишет РИА Новости

"Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края", — говорится в сообщении СК.







