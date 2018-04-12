Дочь Жака Ширака отдала его старые костюмы мигрантам

Дочь экс-президента Франции Жака Ширака Клод отдала старые костюмы и свитеры отца для помощи мигрантам, сообщает журнал L'Obs.

Историю о добром поступке Клод журналу рассказал фотограф Ян Артюс-Бертран. Зимой, когда во Францию пришли холода, он получил звонок от монахини Мари-Жо, которая заботится о мигрантах. Женщина сказала, что у нее нет достаточного количества теплой одежды, чтобы раздать ее подопечным.

"Я написал в фонд Ширака и получил ответ от Клод Ширак, которая сказала: "Я займусь этим, не волнуйся", — рассказал Артюс-Бертран.

РИА Новости. Несколько дней спустя сестра Мари-Жо и другие волонтеры увидели машину Ширака — на ней привезли старые костюмы и свитеры бывшего президента, пишет

"Я нахожу это восхитительным, что вещи президента будут носить беженцы (у станции метро) Порт-де-ля-Шапель", — добавил фотограф.

Жак Ширак был 22-м президентом Франции, с 1995 по 2007 год. При Шираке срок президентских полномочий был сокращён с семи до пяти лет. Всего Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, таким образом, его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.