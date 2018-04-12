Новые цены на более 1400 видов лекарств

Приказ о регистрации и пересмотре цен производителя на лекарства, предусматривающий снижение на 9,32% цен на 1440 видов лекарств будет опубликован в завтрашнем номере Monitorului Oficial.

По данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям РМ, решение о пересмотре цен было принято в связи с повышением на 3% курса национальной валюты по отношению к евро и доллару.

К препаратам, на которые снизилась цена, относятся: антибиотики, нейролептики, дерматологические препараты, витамины, поливитамины, препараты для сердечно-сосудистой системы, противовоспалительне и противоревматические препараты, проепараты от кашля и отхаркивающие препараты, а также иммуномодуляторы, противоастматические средства и анальгетики. Снижена цена и на 215 препаратов, включенных в перечень социальных лекарств.

В настоящее время Национальный каталог цен производителя на лекарства включает в 4190 видов лекарственных препаратов, отмечает Молдпрес.