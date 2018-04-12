МЧС заступилось за пожарного, обвиненного в халатности при массовой гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Министерство чрезвычайных ситуаций встало на защиту командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина, из-за действий которого, как считает следствие, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 37 человек. Следственный комитет 11 апреля объявил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении пожарного.

В МЧС, в свою очередь, заявили, что Генин действовал в полном соответствии с уставом. "Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Начальник караула пожарно-спасательной части N2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах", - приводит агентство "Интерфакс" заявление представителя пресс-службы ведомства.

Собеседник журналистов отметил, что Генин прибыл к месту пожара в 16:11 (местного времени). "Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет", - пояснили в МЧС.

"Команды руководителя тушения пожара при пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны", - добавили в министерстве.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, виновность устанавливает только суд", передает newsru.com.

По версии СК, Генин вместе с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Но, когда один из сотрудников доложил ему, что на четвертом этаже ТЦ в кинозале N2 находится большое количество людей, в том числе детей, и указал на расположенный рядом лестничный марш как на кратчайший путь к кинозалу, Генин это проигнорировал.

"Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж", - пояснили в СК.

Следователи убеждены в том, что в результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть "не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N2".

Генин стал восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Пожар произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").