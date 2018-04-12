Умный сенсор будет следить за алкоголиками 24/7

Изобретатели из Калифорнийского университета представили подкожный чип, оценивающий уровень алкоголя в крови человека.

Чип сканирует тканевую жидкость (межклеточное вещество) и реагирует на пероксид водорода, который выделяется при окислении этилового спирта алкогольоксидазой. Это вещество в чипе выступает в роли катализатора реакции, передает meddaily.ru.



У чипа нет своей батарейки, и, по словам ученых, источником питания для него могут быть "умные часы" или фитнес-трекер. Чип уже протестировали, используя кожу свиней и сыворотку крови человека. Следующий этап - эксперименты с живыми животными. Изобретатели считают, что чип сможет перевернуть лечение алкогольной зависимости, значительно упростив контроль пациентов.



Кстати, не исключено, что в будущем у каждого будет чип со стволовыми клетками, который фактически заменит медицинскую карту. Этот чип используют для проведения лабораторных исследований и создания по-настоящему персонализированной медицины (каждое лекарство можно проверить на таком чипе, не подвергая опасности самого человека). С биологической точки зрения система максимально сложна. Плюс, она несет генетический отпечаток владельца клеток. Значит, анализы будут максимально точными.