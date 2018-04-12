Скандальный фильм Серебренникова про Цоя вошел в программу Каннского кинофестиваля

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о рок-музыканте Викторе Цое вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, сообщается в официальном Twitter-аккаунте кинофорума. Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

Директор смотра Тьерри Фремо заявил журналистам: "Этот фильм рассказывает об истории рока и совершает погружение в эпоху Брежнева, красочно передавая эту жизнь на экране. Мы очень рады представить у себя этот фильм". (Цитата по ТАСС.) Фремо добавил, что Серебренников получит приглашение лично представить в Каннах свой фильм, передает newsru.com.

Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма - история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. При этом создатели подчеркивают, что это на байопик.

Это, впрочем, не помешало Борису Гребенщикову назвать сценарий картины "лживым от начала и до конца". Позже он заявил, что не будет подавать в суд на Серебренникова за использование своего образа, но дал понять, что связано это с нынешними проблемами режиссера с законом.

Главные роли в фильме исполняют корейский актер Тео Ю (Цой), лидер группы "Звери" Рома Зверь (Майк Науменко) и Ирина Старшенбаум (жена Науменко Наталья).

В нынешнем году Каннский кинофестиваль проходит в 71-й раз. Смотр пройдет с 8-го по 19 мая. Жюри фестиваля в этом году возглавит Кейт Бланшетт - австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар".