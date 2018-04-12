Volvo представила свой первый полностью электрический грузовик

Шведская компания Volvo Trucks представила свой первый грузовой автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Новинка под названием FL Electric предназначена для коммерческого использования, в частности для развозных операций по городу, вывоза мусора и выполнения других задач в городской среде.

Первые такие грузовики уже вводятся в регулярную эксплуатацию в родном городе производителя - Гетеборге, а их серийное производство и продажи начнутся в Европе в 2019 году, сообщает newsru.com.



Грузовик оснащен электродвигателем максимальной мощностью 185 кВт и до 425 Нм крутящего момента в сочетании с двухступенчатой коробкой передач. Мощность при продолжительной работе - 130 кВт. Максимальный крутящий момент заднего моста - 16 кНм. Диапазон хода - до 300 км.

За хранение энергии отвечают от двух до шести литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 100-300 кВт/ч. Зарядка - от переменного тока через сеть (22 кВт) или быстрая зарядка от постоянного тока через CCS/Combo2 до 150 кВт. Быстрая полная зарядка аккумуляторов составит один-два часа от постоянного тока, а ночная ночная зарядка от переменного тока - до 10 часов с максимальной емкостью аккумуляторов 300 кВт/ч. Масса грузовика - 16 тонн.

Электрический грузовик, который не выбрасывает отработанные газы в атмосферу, может использоваться в закрытых терминалах и природоохранных зонах, а низкий уровень шума позволяет выполнять больший объем перевозок в ночное время, что позволит уменьшить загруженность дорог в течение дня, отмечается в сообщении.

"Эта модель предоставит городам, которые стремятся к экологичному развитию, все преимущества электрифицированных грузовиков", - заявил президент Volvo Trucks Клаэс Нильссон.

Volvo Trucks Corporation является одним из мировых лидеров по производству тяжелых грузовиков. В компании рассчитывают, что выпуск электрогрузовика сделает Volvo Trucks лидером в реализации решений для электрифицированных грузовых перевозок в городах.