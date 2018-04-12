Сотрясение мозга, полученное в молодости, грозит развитием слабоумия

Черепно-мозговая травма, полученная в 20 лет, может дать о себе знать в 50-60 лет повышением риска развития деменции. Об этом говорит исследование около трех миллионов человек.

Было установлено: мужчины с травматическими повреждениями головного мозга быстрее сталкивались с деменцией, чем женщины (показатель ускоренного развития деменции 30% против 19%), передает meddaily.ru.



Черепно-мозговые травмы довольно распространены среди молодых людей. И общий риск развития деменции у людей с историей таких травм был повышен на 24% по сравнению с людьми, не пережившими травму. Причем, единичный случай тяжелой травмы повышал риск на 35%, а умеренная травма или обычное сотрясение - на 17%. Риск деменции повышался на 33% среди людей с 2 или 3 травмами мозга, и на 61% - у людей с 4 травмами. Если фиксировалось пять травм головного мозга и более, то риск повышался на 183%



Между тем, не стоит думать, что деменция после травмы мозга неизбежность. Если ограничить употребление спиртного и курение, регулярно тренироваться, контролируя вес, бороться с гипертонией, диабетом и депрессией, можно уменьшить вероятность появления деменции. Кстати, на сегодняшний день деменция фиксируется у 47 миллионов человек в мире. И в ближайшие 20 лет это число удвоится.