Будет опубликована стратегия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин

Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 годы и План действий по ее реализации будут опубликованы в Monitorul Oficial в пятницу.

Документ предусматривает нулевую толерантность по отношению ко всем формам насилия, информирование общественности о серьезности этого явления, улучшение законодательства в соответствии с международными стандартами и расширение спектра специализированных услуг для жертв насилия.

В частности, будет обеспечена функциональность службы бесплатной телефонной помощи жертвам насилия в семье и насилия в отношении женщин, будет упрощено трудоустройство жертв насилия, созданы психологические службы при Общинном центре психического здоровья, передает Молдпрес.

Также среди основных предпринимаемых действий значатся: регулярная организация курсов по предупреждению насилия и борьбе с ним для примаров населенных пунктов, разработка межотраслевого механизма по вмешательству в случаях насилия и обеспечения доступа к правосудию для жертв насилия.

По данным Генерального инспектората полиции, ежегодно регистрируются около 3000 случаев насилия в семье, 1000 из которых - преступления. Около 40 женщин погибают в результате насилия в семье, а четыре из них погибают в результате доведения до самоубийства.