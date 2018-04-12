Международные эксперты подтвердили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом

Эксперты Организации о запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В докладе, представленном ОЗХО, говорится, что организация «подтверждает выводы британского расследования, касающиеся вещества, примененного в Солсбери», передает meduza.io.

Вещество, сообщили в ОЗХО, было «особо чистым». В докладе не упоминается, что речь идет о «Новичке», о котором говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Новичок», по ее словам, был разработан в СССР и произведен в России. Источник происхождения вещества в отчете ОЗХО не указан.

В ОЗХО заявили, что более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада. Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены с симптомами отравления в британском Солсбери в начале марта.

Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили «Новичком» — нервно-паралитическим веществом военного назначения, изобретенным в СССР и произведенным в России.

Россия причастность к покушению на Скрипалей категорически отрицает и указывает, что Великобритания делает подобные заявления, не предъявляя никаких доказательств. Из-за отравления Скрипалей Великобритания выслала более 20 российских дипломатов, Россия ответила тем же.

Юлия Скрипаль 10 апреля покинула больницу в Солсбери, где проходила лечение. Сергей Скрипаль остается в больнице, но врачи заявили, что его состояние улучшилось.