Южнокорейская шхуна столкнулась с грузовым судном в Желтом море

Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения рыбацкой шхуны и судна-рефрижератора в Желтом море у юго-западного побережья Республики Корея. Об этом сообщает местное информагентство Yonhap.

По его данным, ЧП произошло в ночь на четверг, 12 апреля, приблизительно в 00:37 по местному времени, передает newsru.com.

Пятнадцатитонная шхуна под названием Yeongheung с шестью моряками на борту столкнулась с почти 500-тонным судном под флагом Танзании в 10 км к северо-западу от южнокорейского Синана, провинция Южная Чолла. После столкновения шхуна опрокинулась и затонула.

На место ЧП была направлена морская полиция. Менее чем через час после аварии было найдено тело одного моряка. Позднее спасатели обнаружили еще два трупа внутри затонувшего судна. Судьба оставшихся трех членов экипажа пока остается неизвестной.

Поиски пропавших моряков ведут 17 патрульных катеров, в них также задействованы четыре самолета. Береговая охрана также опрашивает матросов танзанийского судна, чтобы установить причины столкновения.